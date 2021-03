80 børn i ny Espergærde-institution

Det bliver en stor dag, når Helsingør Kommune i begyndelsen af marts kan slå dørene op for den nye afdeling af Børnehuset Kasserollen, som har plads til op til 80 nye børn.

Når Kasserollen åbner, er det muligt at tilbyde en dagtilbudsplads i lokalområdet til alle Espergærdes børn. Det tilbud er der foreløbig 26 børn fra ventelisten, som har taget imod.

De 26 børn begynder i Kasserollen i løbet af marts og april - og samtidig bliver der vendt op og ned på dagligdagen for alle, både nye og 'gamle' børn og voksne, i børnehuset. Børnehuset tager nemlig hul på en hverdag med en helt ny struktur.

Børn og voksne i Kasserollen vil fremover være fordelt i tre enheder/afdelinger, som alle har børn fra nul-seks år. Inden for enhederne er børnene delt i de yngste (0- ca. 2 år), mellemgruppen (ca. 3-4 år) og storegruppen (ca. 5-6 år).

- Med udvidelsen bliver vi en stor institution med plads til ca. 180 børn. Med vores inddeling får vi tre mindre enheder i den store institution. På den måde kan vi fortsat have fokus på det nære, udtaler Iben Miené, afdelingsleder i Kasserollen.

En del af børnene får til huse i den del af Kasserolle-bygningen, som tidligere har huset først SFO og siden klub. Her er der bygget grupperum, som tilgodeser alle børns behov: Der er tumlerum, stillerum og krea-rum i relation til det almindelige grupperum. På den måde har børnene mulighed for at trække sig tilbage i mindre grupper.