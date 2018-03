80-årig snydt af falsk it-firma

En 80-årig mand fra Snekkersten blev i torsdags ringet op af en engelsktalende mand, der udgav sig for at være it-ekspert for Windows Technical Support. Han kunne fortælle den 80-årige, at hans computer var inficeret med virus, men det kunne han hjælpe ham med - endda ganske gratis. Det ville koste ham 0 kroner - sådan rent proforma. Han skulle blot via Skype fremvise sit pas og angive sit kontonummer til banken.