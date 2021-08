Episoden fandt sted på en legeplads ved Nordvestskolen. Foto: Andreas Norrie

72-årig dømt for at slå to skolepiger med knippel

En 72-årig pensionist fik nok af verbal chikane mod sin hustru. Det fik ham til at slå to skolepiger med en hjemmelavet gummiknippel.

Helsingør - 06. august 2021 kl. 04:12 Af Andreas Norrie

En 72-årig pensionist med et svageligt helbred fra Helsingørs nordvestkvarter stod for nylig ved Retten i Helsingør anklaget for et særdeles alvorligt forhold. Nemlig for at have begået grov vold efter den hårde voldsparagraf om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Derudover stod han også tiltalt for overtrædelse af våbenlovgivningen ved at være i besiddelse af en hjemmelavet gummiknippel.

Det hele handlede om en episode, som fandt sted 21. juni i år omkring middagstid på en legelads ved Nord vestskolen på Blichersvej.

Her opsøgte han to piger, som befandt sig på stedet. Den ene pige blev ifølge anklageskriftet slået på en gang på låret og en gang på ryggen. Den anden pige blev slået to gange i ryggen og en gang på låret.

Baggrunden for den usædvanlige opførsel var, at den 72-åriges hustru forinden var blevet verbalt chikaneret af pigerne på samme sted. Hustruen har endvidere et handicap, blev det oplyst i retten.

I retten kunne den 72-årige overordnet bekræfte, hvad der var sket, og at han startede med at slå. Han fortalte dog også, at de andre slag faldt efter pigerne begyndte at gøre modstand.

Begrænsede skader Selv om der i sagen blev brugt et »våben« var der så tale om grov vold? Det fandt retten frem til alligevel ikke var tilfældet .

I stedet var der tale om »almindelig vold« efter den »milde« voldsparagraf . Denne konklusion byggede først og fremmest på de skadestueundersøgelser, der blev fremlagt i retten. Her fremgik det blandt andet, at der ikke var tegn på, at den ene af pigerne havde nogen synlig rødme eller havde lignende. Der fandtes ikke en skadestuerapport for den anden pige.

Alt dette betød, at dommen endte med 30 dages betinget fængsel, og en konfiskation af den hjemmelavede knippel.

Den 72-årige, der ikke er tidligere straffet af betydning for sagen, valgte at modtage dommen.