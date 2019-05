Sommerferien byder på masser af aktiviteter for skolebørnene. Et katalog over mulighederne er på vej.

Send til din ven. X Artiklen: 7000 skolebørn får sommerferiekatalog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

7000 skolebørn får sommerferiekatalog

Helsingør - 28. maj 2019 kl. 17:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Sommerferiekataloget rammer ca. 7.000 lokale skoletasker, er det et årligt tilbagevendende vink om at sommeren igen er på vej. Kataloget, der er spækket med gode tilbud, uddeles til eleverne i 0. til 8. klasse på samtlige skoler med adresse i Helsingør Kommune.

I Sommerferiekataloget inviterer lokale foreninger og kulturinstitutioner børn og unge til at afprøve forskellige aktiviteter inden for sport, natur og kultur. Aktiviteterne strækker sig over hele sommerferieperioden.

Inden for idrættens verden kan man eksempelvis prøve tennis fem steder i kommunen, deltage i kampsport, American Football, skydning og opleve verden på ryggen af en pony. Og for dem der elsker vand, er der mulighed for at sejle i kajak eller at lære at ro.

Boligområderne Vapnagård, Nøjsomheden og Nordvest får alle besøg af Gerlev Legepark. Det betyder en hel uge i juli med udendørs spil og leg for både børn og voksne.

På Naturcentret Nyruphus kan man lære at filte. I Hornbæk Havn og på Nordhavnen kan man møde Øresundsakvariets naturformidlere, der viser krible krablelivet i Øresund frem, og andre steder i kommunen er der spændende spejderaktiviteter på prorammet.

På Børnebiblioteket er der fokus på bøger og kreative sysler. Den største aktivitet er det nationale initiativ Sommerbogen, der går ud på at låne, læse og anmelde bøger. Udover gode læseoplevelser er der chancer for at vinde flotte præmier. Sidste år deltog ca. 600 lokale børn og unge. Måske kan den rekord slås i år.

Toldkammergården er igen centrum for HYG & BYG for hele familien. Her kan man bygge stort og småt i træ, og få kyndig hjælp til ideer og værktøj af de tilknyttede viseværter.

Det er Helsingør Kommune, der gennem en tilskudsordning, sikrer at foreninger og kulturinstitutioner har mulighed for at tilbyde sommerferieaktiviteter.

Sommerferiekataloget bliver delt ud til elever fra børnehaveklassen til 8. klasse på alle folke- og privatskoler i Helsingør Kommune. Det er skolerne, der sørger for at eleverne får kataloget med hjem i tasken. Hvis man som forældre undrer sig over at ens barn ikke har fået kataloget, så kan et tip være, at tjekke skoletasken.

Fra 1. juni, kan kataloget ses digitalt på www.sommerferiekataloget.dk og hentes på bibliotekerne og hos Borgerservice. Der er tilmelding til aktiviteter fra torsdag d. 6. juni.