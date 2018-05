67-årig mand sigtet efter storbrand

En 67-årig mand med bopæl på Valnøddevænget blev onsdag sigtet for overtrædelse af beredskabsloven efter, at han brugte en ukrudtsbrænder i det tørre vejr og ved et uheld fik antændt ejendommens carport. Det oplyser Nordsjællands Politi. Flammerne spredte sig lynhurtigt til mandens egen villa, og naboens carport. Biler holdt parkeret i begge carporte, og begge udbrændte ved branden. I går onsdag oplyste politiet til SN.dk, at tre villaer stod i brand, det har de torsdag morgen korrigeret til en villa, to carporte og to biler.