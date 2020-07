610 personer er blevet afvist ved færgerne

Torsdag eftermiddag besluttede de danske myndigheder på baggrund af et faldende COVID 19-smittetryk at tillade indrejse for svenske borgere med bopæl i Region Skåne. Med andre ord kan borgere i byer som Helsingborg, Lund og Malmø nu frit rejse ind i landet. Omvendt er der stadig ikke adgang for svenske gæster fra eksempelvis Göteborg og Stockholm, som lider under et højere smittetryk.