Broen får indbygget LED-belysning, som i de mørke timer giver en stemningsfuld diset belysning. Illustration: Wissing+Weitling

Send til din ven. X Artiklen: 57 meter lang bro over rhododendron-kløft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

57 meter lang bro over rhododendron-kløft

Helsingør - 26. januar 2018 kl. 20:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I februar går arbejdet i gang med at opføre en ny bro over en af de rhodendronklædte slugter på Sofiero Slotspark lige nord for Helsingborg.

Broen, som skal stå klar til Sofieros sæsonåbning til april, bliver 57 meter lang og får et buet forløb. Kløften eller ravinen, som den bliver kaldt i parken, er hele 12 meter dyb i midten.

- Sofias bro bliver en attraktion i sig selv, og giver en endnu større oplevelse af parken for gæsterne. Og ikke mindst for de gæster, som af forskellige grunde ikke er i stand til at bevæge sig i alle dele af parken, siger virksomhedschef Annika Malmgren fra Sofiero.

Broen er opkaldt efter dronning Sofia, som øjensynlig havde haft en drøm at få bygget en bro over havens nordre ravin. Bro er tegnet af den danske tegnestue Wising+Weitling, som har tilstræbt at skabe en let og transparent bro.