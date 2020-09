En 54-årig mand blev standset og sigtet af politiet for at køre bil i hashpåvirket tilstand i Hornbæk lørdag eftermiddag. Foto: Sarah Maria Winther

54-årig hashbilist taget i Hornbæk

Nej, man må ikke køre bil i hashpåvirket tilstand. Men det valgte en 54-årig mand tilsyneladende at se stort på, da han lørdag eftermiddag var ude at køre i sin hjemby, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her blev han standset af politiet på Hornebyvej klokken 17.05, og patruljen skønnede han påvirket og bad om en test for euforiserende stoffer, der slog ud på hash, oplyser vagtchef Flemming Hansen, Nordsjlællands Politi.

Manden blev derfor sigtet, anholdt og taget med til et sundhedshus i byen for at få taget en blodprøve til sagen.