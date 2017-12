51-årig lavede fupsalg via Den Blå Avis

En brugt Fiat Punto som denne blev udbudt til salg i Den Blå Avis. Foto: Christian Schacht

Helsingør - 10. december 2017 kl. 12:49 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 51-årig mand fra Humlebæk sigtes nu for bedrageri, fordi han lørdag formiddag forsøgte at snyde en anden mand, som ville købe en brugt bil af ham.

Den sigtede havde på Den Blå Avis udbudt en brugt Fiat Punto. Med en interesseret køber blev det aftalt, at bilen kunne vises frem og prøvekøres på en p-plads ved Bellevue Teatret i Klampenborg. Køberen faldt for tilbuddet, 19.000 kroner kontant ved hurtig overtagelse og mulighed for at køre hjem fra Bellevue i bilen.

Han fattede ikke mistanke om, at noget var galt, for der blev udfærdiget en sludsedel, som sælgeren havde printet ud fra Den Blå Avis. Da den var underskrevet, smed sælgeren slutsedlen ind på bagsædet og stak pengene i lommen. Netop som køberen havde sat sig bag rattet for at køre hjem, blev han spurgt, om han ville have nogle ekstra dunke med olie og springlervæske, som lå i baggagerummet, med i handlen. Da køberen steg ud for at se på varerne i baggagerummet, sparng sælgeren ind og kørte af sted med bilen, slutsedlen og de 19.000 kroner.

- Det lykkedes os hurtigt at finde frem til ham. Det viste sig, at bilen tilhører en af hans bekendte. Vi har derfor en formodning om, at det hele tiden har været den sigtedes mening at begå bedrageri. Man sælger jo ikke uden videre en bil, som man ikke selv ejer, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Da politiet mødte op hos manden i Humlebæk, havde han fortsat de 19.000 kroner. Pengene er nu givet tilbage til bilkøberen, men den 51-årige slipper ikke for en sag om bedrageri, oplyser politiet.