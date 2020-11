Flynderupgård Museets fremtid som en del af kommunens museer er noget af det, som også er til diskussiion. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 50 forslag skal give museerne den nødvendige kvalitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

50 forslag skal give museerne den nødvendige kvalitet

Der er udsigt til et travlt år for Museerne Helsingør. 50 tiltag skal gennemføres i løbet af året for at leve op til Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger.

Helsingør - 14. november 2020 kl. 04:11 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Kritikken i sensommeren gjorde ondt, men nu går arbejdet i gang med at lukke det store sår, Slots- og Kulturstyrelsen gav Museerne Helsingør med kvalitetsvurderingen. Styrelsen efterlod nemlig 25 anbefalinger til museerne og for at fuldføre dem, har musserne lavet 50 forskellige tiltag samlet i en obligatorisk opfølgningsplan.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

DEBAT: Smid ikke arvesølvet ud i panik 13. oktober 2020 kl. 07:53

DEBAT: Bæredygtig formidling af lokal kulturmiljøpolitik 10. oktober 2020 kl. 11:26

Corona begrænser kartoffelferie på Flynderupgård 09. oktober 2020 kl. 16:52