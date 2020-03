50 børn skal stadig i skole: Her er skolerne til nødpasning

Fredag klokken 12 var sidste frist for at melde sine børn til nødpasning i Helsingør Kommune, hvis man som forældre varetager en samfundskritisk funktion og derfor skal møde på arbejde.

Torsdag eftermiddag meldte kommunen ud, at der vil blive oprettet nødpasning i kommunens skoler og institutioner for dem, der måtte have brug for det, men fristen, for at melde sig til, var kort. Den udløb fredag klokken 12.00, og nu har kommunen fået overblik over, hvor mange børn og på hvilke skoler, det drejer sig om.

Efter Mette Frederiksens pressemødet onsdag 20.30 trådte krisestyringsstaben i kommunen allerede sammen klokken 22.00 samme aften for at drøfte de mange spørgsmål og beslutninger, som situationen krævede.

- Det kan vise sig, at blive altafgørende, at vi får den hjælp fra de frivillige, siger kommunaldirektøren.

Kommunen opfordrer til, at man melder sig som frivillig, hvis man har mulighed for det. De leder efter alle typer af hjælp, men de har især brug for at sundhedsfaglige frivillige melder sig.

Det har været nogle lange og krævende arbejdsdage for alle kommunens medarbejdere for at få styr på den historiske landelukning, men kommunaldirektør Stine Johansen er fortrøstningfuld:

Lektier i hjemmet

Mange af Helsingørs børn håbede måske inderst inde på skolefri de næste to uger.

Det kommer dog ikke til at ske, selvom de ikke skal møde op i skolerne. Undervisningsministeriet har en ambition om, at hjemsendte elever stadig modtager undervisning de kommende to uger i den grad, det er muligt. Der vil blive lagt lektier og andre opgaver ud via skoleintraprogrammet Aula.

Lektierne vil være inden for de forskellige fag i skolen, men kan også være mere tværgående opgaver, oplyser Helsingør Kommune.

For de børn, som skal i skole, vil der møde dem en anderledes hverdag med færre elever og en skoledag med børn fra andre klasser og trin.

- Det er vigtigt for os, at vi så vidt muligt, kan tilbyde børnene en fornuftig skoledag, men vi forsøger selvfølgelig at holde så mange medarbejdere hjemme, så smitterisikoen mindskes. Men skolerne vil selvfølgelig indkalde det personale, der skal bruges, og de voksne, som har en relation til de pågældende børn i det omfang, det er muligt, siger Rikke Reiter, der er centerchef for Dagtilbud og Skoler.

På visse af kommunens skoler vil børnene blive samlet i en børnegruppe, hvor de på andre skoler vil blive delt op i flere. Beslutningen bliver taget ude på de enkelte skoler.

- Det har været en stor kabale at få det til at gå op. Vi er også nødt til at tage hensyn til medarbejdere, der er sårbare overfor virusset, eller ansatte med små børn derhjemme. Men alle har vist en kæmpe velvilje til at samarbejde og finde en løsning, siger centerchefen.

Ude på Hornbæk Skole skal de passe otte børn i løbet af uge 12. Det vil dog veksle mellem tre og otte, da ikke alle børnene har brug for nødpasning hver dag, siger Simon Svendstrup, der er skoleleder på skolen.

- Hver dag vil to af vores ansatte møde ind klokken 7.00 om morgenen. De vil så blive afløst af et andet hold bestående af to ansatte klokken 12.00, der passer børnene indtil klokken 16.00, siger skolelederen og fortsætter: - De to hold af personale vil hovedsageligt bestå af en lærer og pædagog, men der vil også være dage, hvor det er to pædagoger.

Børnene på Hornbæk Skole vil blive passet i skolens SFO, som er tæt på både bibliotek, klasselokaler og legeplads.

Selvom børnene skal møde op i skolen, vil de hovedsageligt modtage den samme undervisning som børnene, der er hjemme. De skal nemlig løse de samme opgaver, der bliver sendt over Aula, som de hjemmegående skolebørn, fortæller Simon Svendstrup.

- De børn, vi får i nødpasning, er fra 0. - 3. klasse. Der vil altid være minimum én af de to ansatte, som børnene i forvejen kender. Enten fra indskolingen eller SFO'en, fortæller skolelederen.

Helsingør Kommune har endnu ikke overblik over antallet af børn, der skal nødpasses i kommunens dagtilbud.

Vil du være frivillig og hjælpe kommunen? Skriv til so@helsingor.dk.