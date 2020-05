Den betydelige narkofangst, som det svenske Tullverket beskriver som mere almindeligt end man skulle tro, skete her ved færgelejet i Helsingborg. Foto: Andreas Norre

48-årig tiltalt for at smugle 46,6 kilo amfetamin i bildøre

Det var de erfarne tolderes særlige erfaring, der førte til, at en større narkoindsmuglig blev afsløret 12. januar i år ved færgelejet i Helsingborg, skriver Helsingborgs Dagblad.

Her kørte en norsk indregistreret personbil ud fra Forseas færge med en tilsyneladende nervøs chauffør. Derfor blev manden, der viste sig at være en 48-årig litauisk statsborger, standset og undersøgt grundigt.

Det viste sig, at der var gemt store mængder narko i bildørene. I alt blev der fundet 30 hvide pakker med amfetamin fordelt på hulrum i alle fire døre. I alt var der der tale om 46.5 gram.

Den 48-årige kunne ved en efterfølgende politiafhøring erkende forsøget på indsmugling af hash til Sverige, og forklarede, at det var en gammel gæld, der havde tvunget ham til det. Bilen havde øjensynlig kørt fra Polen til Holland, hvor stoffet blev hentet, og videre til Helsingør, hvor turen gik videre med færgen. Han ville dog af frygt for sit og familiens liv ikke fortælle noget om, hvem som havde presset ham til at tage turen.