458 udrykninger og enkelte prutter: Parole med alvor og spas

Ja, det var en af de anekdoter, der blev fortalt til nytårsparolen på brandstationen på Klostermosevej, hvor Helsingør Beredskab holdt sin fjerde nytårsparole efter bruddet med Nordsjællands Brandvæsen. Og det har været en succes, fastslog borgmester Benedikte Kiær (K) i sin tale, hvor hun hyldede brandfolkene, fastansatte og deltidsbrandfolk, og administrationen bag dem for at have skabt Danmarks bedste beredskab.

Hvad gør en brandmand, der bliver vækket midt om natten, springer ud af sengen og kører til brand - velvidende at han ikke helt har nået at komme på toilet?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her