44-årig pædofilidømt til 6 årig piges far: put vodka i juicen

Helsingør - 22. november 2020 kl. 11:47 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

En domsmandsret ved Retten i Helsingør skal mandag tage stilling til en sag, hvor en 44-årig mand fra Nordsjælland er tiltalt for »tilskyndelse« og medvirken til voldtægt og blufærdighedskrænkelser mod en 6-årig pige.

Ifølge anklageskriftet skulle den 44-årtige via en chat på internettet have presset en far til at begå grove seksuelle forbrydelser mod sin 6-årige datter.

Ifølge politiet skulle han have instrueret faren i give den 6-årige pige juice med vodka i inden han begik de seksuelle overgreb.

Manden og hans datter er endnu ikke identificeret. Ifølge Ekstra Bladet menes de at bo i udlandet, så politiet efterforsker fortsat sagen i samarbejde med udenlandske myndigheder i et forsøg på at redde pigen fra flere overgreb og med henblik på at faren kan blive retsforfulgt.

Den 44-årige mand nægter sig skyldig. Men han er i forvejen godt kendt i pædofili-kredse og hos politiet.

Han er ifølge Ekstra Bladet tidligere dømt for besiddelse og deling af børneporno og blev så sent som i slutningen af maj 2019 løsladt.

Ifølge avisen gik han straks i gang med at hente og dele børneporno. Politiet fandt samlet 45.422 fotos og 1358 film med en samlet spilletid på over 107 timer på hans mobil, en ekstern harddisk og et USB-stik. Materialet var i alle tre kategorier af børneporno.

Politiet har også sikret en omfattende chat-korrespondance blandt andet fra Snapchat og det krypterede chatprogram 'TOK', hvor han har udvekslet børneporno med andre.

Den 44-årige blev anholdt den 11. august og varetægtsfængslet dagen efter. Han har siden siddet fængslet.

Frederiksborg Amts Avis forsøgte at deltage i grundlovsforhøret den 12. august, men retsmødet foregik for dobbeltlukkede døre, og pressen kunne derfor ikke få indsigt i, hvad sagen drejede sig om.

Af en aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis senere fik, kunne det oplyses, at manden er mistænkt for at være en del af et større kriminelt netværk, og at det var af hensyn til efterforskningen af dette, at retsmødet måtte foregå for dobbeltlukkede døre.

Der forventes at falde dom i sagen mandag eftermiddag.