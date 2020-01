En 42-årig mand blev onsdag varetægstfængslet i Retten i Helsingør for et hjemmerøveri. En 27-årig sidder fængslet i samme sag, mens en tredje mand menes at være på fri fod. Foto: Sarah Marie Winther

42-årig fængslet for hjemmerøveri på Strandvejen

Han var blevet anholdt tirsdag eftermiddag og sigtet for hjemmerøveri begået den 6. januar ved sammen med to medgerningsmænd at have fået en 45-årig mand, der er medejer af en stor virksomhed indenfor byggebranchen, til at udlevere smykker, en macbook og sin BMW ved brug af stiltiende trusler om vold. Det skete på offerets bopæl på Strandvejen i Skotterup, Snekkersten, hvor den nu fængslede 42-årige også var med til at forlange 25.000 kroner i kontanter, som man dog ikke fik. De fængslede kendte efter alt at dømme ikke offeret på forhånd, men havde haft forudgående kontakt.

En 42-årig mand bosiddende i Søborg blev onsdag varetægtsfængslet ved et retsmøde i Retten i Helsingør, der blev holdt for lukkede døre.

