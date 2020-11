Beboerne i Vapnagaard har været flittige til at besøge den mobile testenhed. Foto: Sarah Marie Winther

400 borgere lod sig teste i boligområde

Stigende antal smittede i boligområderne Nøjsomhed og Vapnagaard fører i denne uge til øget testning af COVID-19. Det sker, når regionens mobile testenhed besøger flere steder i Helsingør.

Helsingør - 17. november 2020 kl. 19:39 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Antallet af bekræftede coronatilfælde i Helsingør har i ugevis ligget højt, og mange af tilfældene kan spores tilbage til Nøjsomhed og Vapnagaard. Det tager Helsingør Kommune og Region Hovedstaden nu konsekvensen af, og har derfor valgt at invitere regionens testbus til kommunen i denne uge.

I mandags var den mobile testenhed placeret i Kulturhus Syd i Vapnagaard fra klokken 10-16, hvor den var forbeholdt beboerne i området. Her blev der testet borgere i hobetal, fortæller Områdeleder af Kommunikation i Helsingør Kommune, Martin Deichmann.

- Testcentret var velbesøgt i mandags, hvor der blev testet 400 borgere. Så der har været mange, der har kigget forbi. Så vidt jeg ved, forløb dagen fint og gnidningsfrit uden de store kødannelser, siger han.

72 nye smittede Det er Helsingør Kommune, som har forhørt sig om muligheden for at få testbussen til kommunen, hvor der de seneste 7 dage har været 72 nye smittede. I sidste ende er det dog Region Hovedstaden der vælger hvor de sender testenheden hen. I denne uge har de altså valgt at rette fokus på Helsingør og det er der en grund til.

- Vi har som kommune lagt billet ind på at få bussen til Helsingør. Vi har tidligere haft den på besøg, og har den nu hele den her uge. Vi har set udbrud rundt omkring i kommunen, og da der er stykke til testcentret i Hillerød, er det en god mulighed for borgerne at blive testet lokalt. Vi håber at flere borgere bliver testet, så man kan styrke testopsporing, siger Martin Deichmann.

Helsingør rundt Onsdag besøger testenheden igen Kulturhus Syd i Vapnagaard fra klokken 10-16, hvor der er åbent for alle. Man behøver således hverken at være beboer i området eller have en tidsbestilling for at blive testet.

Testbussen flytter herefter til Fælleshuset Kingosvej 54, hvor den vil være placeret fredag og lørdag i denne uge fra klokken 10-16. Den afslutter sin parade rundt i Helsingør på søndag, hvor den er placeret i Toldkammeret fra klokken 10-16.

Smitteudbrud Det er ikke helt tilfældigt, at testbussen er endt på netop de steder. Det fortæller Martin Deichmann.

- Som kommune har vi haft indflydelse på, hvor testcentret kunne stå bedst. Vi kunne konstatere små smitteudbrud ved etagebyggerier såsom Nøjsomhed og Vapnagaard. Strategien har derfor været at placere de mobile testcentre nær dem, siger han.

Flere testet, flere smittet

Foruden testbussen vil det fortsat være muligt at blive testet for corona ved spor 13 på Helsingør Station hver tirsdag og torsdag fra klokken 10-15.45. Dette kræver dog tidsbestilling. De mange tests der bliver udført i disse dage, kan medføre at antallet af coronasmittede stiger. Det er dog helt naturligt, forsikrer Martin Deichmann.

- Logikken vil sige, at jo flere der bliver testet, jo større er chancen for at flere bliver testet positivt. Det er også meningen. Vi vil hellere kende til smitten, så folk kan isolere sig og få hjælp, end hvis borgerne smitter andre uden at de ved det. Hellere stigende tal og viden om det, så man kan få det bremset, siger han.

Plan klar Hvis antallet af coronasmittede borgere i kommunen stiger kan man dog være rolig. Kommunen står klar med flere tiltag for at inddæmme smitten.

- Når vi har konstateret smitte i boligområder, har vi i samarbejde med boligforeningerne sendt information ud på flere sprog. Det har blandt andet været opslag i opgangene og på Facebook grupper. Det kan være svært at isolere sig selv derhjemme. Måske bor man med en større familie, der skal dele badeværelse, men her kan vi tilbyde isolationsmuligheder. Vi har midlertidige isolationsboliger stående klar. Man kan derfor ringe til os og fortælle om ens udfordringer, og så vil vi forsøge at finde en løsning, siger han.