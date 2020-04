40 medarbejdere fra alle hjørner af Helsingør Kommune står klar med sprit og klud, når dagtilbuddene de her dage åbner efter nye strikse retningslinjer.Foto: Sarah Marie Winther

40 medarbejdere i nyt hygiejnekorps

Helsingør - 19. april 2020

Det giver ro til det faste personale ude i institutionerne, at 40 medarbejdere fra andre områder i Helsingør Kommune har meldt sig frivilligt til et såkaldt hygiejnekorps. De skal dagen igennem sikre, at fx legetøj, håndtag og toiletter løbende bliver sprittet af og rengjort.

Det nye hygiejnekorps giver ro til at tage godt imod børnene igen, mener Katrine Fischer, leder af Børnehuset Kysten i Snekkersten:

- Vi har glædet os helt vildt til at få børnene tilbage og knoklet for at blive klar til genåbning. Og selv om det ikke helt er samme hverdag med samme frihed, som børnene har været vant, vil vi gøre alt hvad vi kan for at gøre den nye hverdag lige så god som før corona. Derfor er det også rigtig dejligt at få hjælp udefra af andre medarbejdere, der kommer og hjælper med, at vi får overholdt de nye retningslinjer. Det giver ro på og mulighed for at fokusere på børnene, udtaler hun i en pressemeddelelse.

For børnene er det nemlig et stykke fra en almindelig hverdag, som de møder ind til efter ugevis med corona-lukket. Nye strikse retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen dikterer blandt andet afstand mellem børnene og udendørsaktiviteter det meste dagen. Derfor gør Helsingør Kommune også en ekstra indsats for at gøre den nye opstart for børnene så god og med så meget overskud som muligt.

Hygiejnekorpset er mangfoldigt sammensat og består fx af medarbejdere fra skoletandplejen, sagsbehandlere fra JBT og BLV, skolepsykologer, livreddere fra svømmehalen, forskellige køkkener, ansatte fra bibliotekerne mv. Alle kommer igennem et introkursus, før de sendes ud i dagtilbuddene. En af dem, der har meldt sig, er kantinemedarbejder Beata Hampton. Hun glæder sig til at komme i gang:

- Kantinerne er jo lukket for tiden, så da den her ide med hygiejnekorpset dukkede op, var jeg straks klar. Jeg synes, det er rart at kunne hjælpe, og jeg ved hvor vigtigt det er, at børnene kommer tilbage i en tryg og god hverdag. Og så er det sjovt at komme ud og arbejde nogle nye steder og møde nogle kolleger, jeg jo ikke kendte i forvejen, fortæller hun i pressemeddelelsen.

Helsingør Kommune oplyser, at alle deltagere i Helsingør Kommunes hygiejnekorps har gyldig børneattest. Eksterne rengøringsfirmaer - blandt andet lokale Renell - varetager en stor del af den ekstra rengøring i forbindelse med genåbning af dagtilbud og skoler. Det drejer sig blandt andet om om, at affaldsbeholdere tømmes, ryddede borde aftørres og desinficeres, pletter på internt glas, vægge og døre fjernes og dørgreb og pletter ved disse aftørres og desinficeres.