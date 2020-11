Le Fischer og Vibeke Gregers er medudstillere, når Vibeke Fischer for 40. år åbner julebutikken på Fuglevangsvej. Foto: Presse

40-års jubilæum for keramisk julebutik

Når keramiker Vibeke Fischer åbner dørene til den årligt tilbagevendende julestue i sit værksted på Fuglevangsvej i Espergærde, er det i år 40 år siden, det skete første gang. Dette år er udvalget af kunsthåndværk udvidet med tekstilkurve, perlesmykker og julepynt og også åbningstiderne er udvidet, så der er tid og plads til at alle trygt kan kigge forbi.

Med til årets julebutik er Vibeke Fischers veninde, væver og tekstildesigner Vibeke Gregers. De to mødte hinanden i 1975, hvor de begge var med til at starte en af Danmarks første kunsthåndværkerbutikker, kunsthåndværkerkollektivet Damhuset i Lyngby sammen med blandt andre Ib Spang Olsen.

Vibeke Fischer er en af Danmarks mest erfarne keramikere. Hun har arbejdet med leret siden hun som 18-årig tog til London på kunstskole og senere blev uddannet på Camberwell School of Art and Craft. Siden da, har hun drejet mere end 35.000 skåle.

Farvestrålende perler

Le Lyhne Fischer arbejder til dagligt som grafisk designer fra egen tegnestue. Men farvestrålende perler har siden ungdommen været hendes store passion og efterspørgslen på de perleøreringe, som hun gavmildt startede med at lave til veninderne, blev startskuddet til hendes smykkebrand, La Leben. De håndlavede perlesmykker kan opleves til årets julebutik og der vil desuden være mulighed for at få lavet smykker på bestilling.