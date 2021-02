Den særlige begivenhed blev markeret her på stationen på Klostermosevej. Foto: Helsingør Kommune

40 år: Hæderstegn til brandmænd

Beredskabsstyrelsens »Hæderstegn for 40 års god tjeneste i Brandvæsenet« er blevet uddelt til to ansatte ved beredskabet på Klostermosevej. Det var borgmesterf Benedikte Kiær, som uddelte hæderstegnet til brandmand Kim Breum Welle og beredskabschef Søren Lundhild. Kim Breum Welle startede på Brandskolen under Københavns Brandvæsen i januar 1981. Han var da blandt de kun 24, der blev optaget ud af i alt 1200 ansøgere. Og på samme hold blev hans nuværende chef, Søren Lundhild, også optaget.