39-årig mand fik beslaglagt bil efter hash-koger

Klokken 01.00 torsdag morgen blev en 39-årig mandlig bilist fra Snekkersten standset og kontrolleret på parkeringspladsen ved McDonald's. Her viste det sig, at manden var frakendt retten til at køre bil, hvorfor han blev sigtet for dette. Da det samtidig ikke var første gang, at manden blev sigtet for dette, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation, oplyser Nordsjællands Politi.