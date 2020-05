37-årig fik taget bilen

En 37-årig mand fra København blev klokken 02.43 natten til tirsdag standset, da han kom kørende ad Hornbækvej ved Hornbæl. Her blev han sigtet for at køre bil i frakendelsestiden, og da manden flere gange tidligere var taget for samme forseelse i samme køretøj, blev hans bil beslaglagt.