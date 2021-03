Det er langt fra svært at tiltrække beboere til Vapnagaard, som er kendt for kulturaktiviteter og et rigt foreningsliv. Men selv et velfungerende og populært boligområde kan komme i nærheden af ghettolovgivningen. Her ses præsentationen af gavlmaleriet på Ponydalen.Foto: Kenn Thomsen

35 procent er på offentlig forsørgelse

På mødet onsdag aften i Social- og Beskæftigelsesudvalget fik medlemmerne en mere præcis orientering om, hvor tæt det ellers velfungerende boligområde Vapnagaard er på at havne på ghettolisten på grund af først og fremmest den stigende ledighed.

For netop beskæftigelse er et af de ghettokriterier, som findes i den omdiskuterede ghettolovgivning. Samtidig smitter det direkte af på et andet kriterium, som handler om gennemsnitsindkomst. Og hvis et område over to år lever op til to ud af fem kriterier, så bliver det stemplet som enten »udsat boligområde« eller »ghetto«. Begge betegnelser har konsekvenser for beboere og lokalsamfund. Hvis et område får betegnelsen udsat,så kan det betyde, at børn skal spredes over andre daginstitutioner end dem, som de går i idag. Ghettobetegnelsen kan som tilfældet på Nøjsomhed betyde krav om tvangsflytninger. Derudover kan betegnelsen »hård ghetto« medføre krav om nedrivninger og frasalg.