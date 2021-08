Det er i dette område, som banerne skal anlægges. En nabo mener, at der er flagermus i området, men ved en besigtigelse i området kom kommunens folk frem til, at træbevoksningen øst for banen var for ung til at huse flagermus. Illustration: Helsingør Kommune

340 kritikpunkter mod kunstgræs og lysmaster

19 borgere er kommet med høringssvar i forbindelse med kommunens planlagte tilladelse til to kunstgræsbaner ved sportshal.

Helsingør - 14. august 2021 kl. 04:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

I forbindelse med det seneste brede budgetforlig blev der afsat cirka 7 millioner til anlæg af to nye kunstgræsfodboldbaner ved Nordkysthallen på Falkenbergvej.

På det næste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget mandag aften skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt der skal gives byggetilladelse og dispensation fra lokalplanen til projektet, som også omfatter to såkaldte mindre tillægsbaner. De to tillægsbaner kræver en dispenstation fra Lokalplan 44.2, som udlægger området som ubebygget grønt område, og til brug for boldbaner til den nærliggende folkeskole.

Sagen har forinden været i høring hos naboerne to omgange, og indstillingen fra forvaltningen er, at der ikke er noget til hinder for at give grønt lys til at føre projektet ud i livet. Et projekt, som skal give den lokale fodbold bedre betingelser hele året.

18 meter lysmaster Der er i forbindelse med nabohøringen kommet 12 høringssvar fra 19 borgere med i alt 340 opmærksomhedspunkter, fremgår det af forvaltningens sagsfremstilling.

Blandt bekymringerne er lysforurening, lysgener og mere støj for flere brugere på anlægget.

Andre bekymringer er brugen af mikroplastholdige kunstgræsbaner, og at mikroplasten kan sive ud i en nærliggende sø(regnvandsbassin).

I forhold til lysgenerne, så argumenterer embedsmændene for, at der er tale om lysgener som er indenfor de almindelige regler, og at lokalplanen for området faktisk giver mulighed for at opføre dem i 20 meters højde.

I forhold til støj- og parkeringsgener understreger forvaltningen, at en øget brug af banerne er forventelig - og faktisk er meningen.

Plastforurening? Der er endvidere ikke grund til at bekymre sig om brug af mikroplast og gummigranulat, lyder det fra Center for By, Land og Vand, og henviser til, at EU's kemikalieagentur ikke fraråder brug af kunstgræsbaner, da der meget lav risiko for eksponering af skadelige stoffer ved brug af banerne.

Forvaltningen vurderer heller ikke, at der er nogen væsentlig fare ved afløb af vand fra banen til et nærliggende regnvandsbassin. Der er ingen risiko for ændring af søens naturtilstilstand, lyder det endvidere.