34-årige i solouheld: Er sigtet for narko-kørsel

Nordsjællands Politi måtte lørdag kl. 20.55 rykke ud til et færdselsuheld i Snekkersten. Her kørte en 34-årig mand fra København ind i et autoværn og en bropille, oplyser politiet.