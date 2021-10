Det var denne plan for nye parkeringspladser ved Helsingør Stadion, som blev udskudt.

322 nye P-pladser ved omstridt stadion venter på nye undersøgelser

Helsingør - 15. oktober 2021 kl. 04:26 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Naboerne på GL Hellebækvej, i Sundparken og på Hellebo Park er i oprør over den planlagte udformning og placering af 322 ekstra parkeringspladser ved det nye 1. divistionsstadion. Den planlagte placering, som er fordelt på syv forskellige byggefelter, kræver imidlertid, at politikerne dispenserer for den gældende lokalplan for området.

Denne dispensation var der lagt op til, at et flertal i By-, Plan- og Miljøudvalget ville give på det seneste møde efter en indstilling fra forvaltningen i Center for By-, Land og Vand, som gik på, at en dispensation fra lokalplanen ikke ville være i strid med planens grundlæggende

En del af baggrunden for indstillingen er også, at kommunens egen såkaldte ibrugtagningstilladelse af stadionet er betinget af, at der skal være i alt inden 1. juni 2022 skal være 471 parkeringspladser til stadionet for at leve op til bygningsreglementets krav om et antal parkeringspladser, som afspejler en ejendoms funktion.

En del af parkeringspladserne i planen er anlagt udenfor selve lokalplanområdet, og kræver "kun" en kommunal tilladelse. Det drejer sig blandt andet om 25 pladser anlagt foran en lille samling huse på vandsiden af Gl. Hellebækvej nord for selve stadionet. Forvaltningen skriver, at de nordligste pladser kun vil blive brugt ved særligt store arrangementer.

Blandt kritikpunkterne i høringssvarene er, at et grønt område mellem Sundparken, der bruges af boligafdelingens beboere og har stor biodiversitet, vil blive skadet. Dette afvises dog af forvaltningen

Beboere i Hellebo Park og på Gl. Hellebækvej mener i et høringssvar - i modsætning til forvaltningen - at parkeringspladser udenfor lokalplanområdet burde kræve en ny lokalplan. Derudover fremhæver de, at anlægget af parkeringspladserne vil gå ud over et kulturhistorisk kampestensdige og er urimeligt over for to fritlæggende boliger på Gl. Hellebækvej, hvor pladserne kommer til at ligge 200 meter fra boligerne.

Endvidere sætter beboerne spørgsmålstegn ved behovet, og undrer sig over, hvorfor det er skatteborgerne - og ikke FC Helsingør, som skal betale for parkeringspladserne.

Det fremgår af budgetaftalens anlægsplan for 2022-2025, at der i 2022 er afsat over 8,4 millioner kroner til parkering og infrastruktur i 2022. Dette er et beløb, som kommer ud over de omkring 100 millioner kroner, som stadionprojektet antages at have kostet kommunen.

Tilsyneladende har blandt andet høringssvarene gjort indtryk. For på mødet blev sagen nemlig udsat, og forvaltningen bedt om at "belyse yderligere scenarier for parkeringsløsninger"