Politiet måtte i gang med bødeblokken, da betjente opløste to forsamlinger i Kvistgård. Foto: Thomas Olsen

31 personer sigtet for at overtræde forsamlingsloft

I alt 31 mænd fordelt på to forskellige selskaber på samme adresse fik natten til lørdag en bøde for at overtræde forsamlingsloftet i forbindelse med covid-19.