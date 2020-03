31-årig anholdt efter et år på flugt: Efterlyst for drabsforsøg i øde grusgrav

Mikkel Søder er mistænkt for at være gerningsmand i et sag om et skyderi i Plejelt mellem Helsingør og Helsinge for lidt over et år siden.

Skyderiet fandt sted den 25. januar 2019 klokken 17.19, hvor en 29-årig mand blev beskudt af en eller flere ukendte gerningsmænd.

Den 29-årige mand løb efterfølgende ind på en gårdsplads på Plejeltvej, hvor han stjal en bil, der holdt i tomgang, og kørte fra stedet.

I bilen var bilejerens hund, og både hund og bil blev senere fundet på Hestens Bakke på Vapnagaard i Helsingør, efter den 29-årige via en advokat havde kontaktet politiet med oplysning om, hvor bilen var efterladt.