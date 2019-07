30 bands er klar til Helsingør Festival

Et hold af frivillige

Det er 36. år, at Musikhuset Elværket inviterer til Helsingør Festival. Ligesom musikhuset er også festivalen drevet af et stærkt hold frivillige, der lever og ånder for musikken og som brænder for at give gæsterne en unik oplevelse med mulighed for inspiration. De knokler for at få alt fra scene og lyssætning til at spille til at sammensætte et fedt program, der rammer så mange musikinteresserede som muligt.