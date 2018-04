30-årig løsladt i sag om dødelig flaskevold

Det var et opgør på dette hjørne lørdag morgen kort efter midnat lørdag, som et døgn senere kostede en 24-årig mand fra Helsingør livet. Foto: Andreas Norrie

Helsingør - 13. april 2018 kl. 12:37 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På baggrund af en obduktionsrapport er en 30-årig mand blevet løsladt fra varetægtsfængsling. Han er sigtet for vold med døden til følge. Torsdag valgte Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi at løslade en 30-årig mand fra Helsingør, som ellers mandag blev varetægtsfængslet i tre uger ved et grundlovsforhør for lukkede døre, og sigtet for vold med døden til følge. Det bekræfter specialanklager Louise Lauemøller, Nordsjællands Politi, overfor Frederiksborg Amts Avis. Den 30-årige er dog fortsat sigtet for samme forhold.

Mere præcist blev den 30-årige, der tidligere er dømt for vold, sigtet for at have smadret en flaske i hovedet på en 24-årig mand fra Helsingør kort efter midnat lørdag morgen på hjørne af Mjølnersvej og Gl. Hellebækvej. Den 24-årige, der søndag afgik ved døden på Hillerød Hospital, blev efterfølgende - ifølge sigtelsen - også stukket med den knuste flaske bag øret.

Løsladelsen sker på baggrund af en obduktionsrapport, som blev indleveret til politi og anklagemyndighed torsdag. Dette peger på, at den 30-årige kan ende med at blive tiltalt i retten for en »mildere« tiltale. Han kan eksempelvis blive tiltalt for såkaldt kvalificeret vold.

Den 30-årige har erkendt at have slået den 24-årige med en flaske.

Frederiksborg Amts Avis erfarer, at de to mænd var barndomsvenner, og at den 30-årige sørgede for at transportere den 24-årige til Sundhedshuset på Murergade, hvorfra den 24-årige blev kørt med ambulance til hospitalet.