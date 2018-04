Kun BK Frems fanklub er ældre end FC Helsingørs Fodboldfan. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

30 år med fanklub og fadbamser

Helsingør - 20. april 2018 kl. 20:13 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingørs Fodboldfans kan lørdag fejre 30 år med fodbold, fest og fadøl, og klubben er dermed den næstældste i Danmark. I 2015 spillede FC Helsingør sig til en plads i 1.division, to år efter til en plads i Superligaen. Nu spiller holdet for overlevelse i Danmarks bedste række. 20 tabte kampe, kun få vundet. Alligevel står deres fans på sidelinjen til hver en kamp. Ude som hjemme. De er FC Helsingørs Fodboldfans - Danmarks næstældste officielle fanklub, og på lørdag den 21. april kan de fejre 30 års jubilæum.

- Så er det 30 år siden, at fanklubben første gang rejste afsted til en udebanekamp. Det var en kamp mod Esbjerg, og vi vandt 3-2, fortæller Carsten 'Fisk' Nielsen, der er bestyrelsesformand i FC Helsingørs Fodboldfans.

Siden er det blevet til rigtig mange udebane kampe for fanklubben. Siden 2010 har foreningen ikke misset en eneste udebanekamp om end FC Helsingør har spillet i 2. division eller Superligaen.

- Jeg ved ikke om, vi er den eneste klub i Danmark, der kan bryste os af dét, men der er i hvert kun meget få andre, der kan. Det siger noget om klubbens loyalitet, fortæller bestyrelsesformanden, der selv har været medlem af fanklubben i fem år.

En af de udebanekampe, der har været helt særlige FC Helsingørs Fodboldfans var opgøret mod Viborg FF den 4. juni 2017.

Mange fans holdt vejret, da FC Helsingør scorede til 2-2 og blot skulle holde bolden ude af nettet for at spille sig til en plads i Superligaen.

- Det er noget af det, jeg fortryder allermest: at jeg ikke kunne være med til dén kamp, fortæller Carsten Nielsen, der i den uge var på ferie med sin familie.

Slutfløjtet lød og FC Helsingør havde for første gang nogensinde spillet sig i Superligaen. De havde stjålet pladsen fra Viborg FF, der måtte rykke ned fra Danmarks bedste række til fordel for de lyseblå og hvidstribede.

- Det var jo helt vildt. Alle taler om sommeren'92. Her 25 år efter skete det, der fik os i Helsingør til at tale om sommeren'17, siger bestyrelsesformanden.

Ingen let vej til Superligafan

Siden FC Helsingør spillede sig i Superligaen, har fanklubben fået mange nye medlemmer. 350 FC Helsingør-tilhængere er i dag medlem af fanklubben, og det er knap 300 flere, end der var medlemmer i 2015.

- Det har krævet en stor indsats fra bestyrelsen og vores mange frivillige hænder at skaffe så mange medlemmer til klubben, lyder det fra Carsten Nielsen, der tilføjer, at der før hans tid var perioder, hvor klubben kun kunne samle tre medlemmer til bestyrelsesmøder. Ved bestyrelsesmødet i april kunne klubben samle 55.

De dårlige perioder for fanklubben, kan muligvis kædes sammen med de dårlige perioder, som FC Helsingør har været igennem. I starten af 90'erne spillede FC Helsingør, der dengang spillede under navnet Helsingør IF, i landets næstbedste række. Efter en årrække med dårlig økonomi, måtte klubben helt ned og vende i Kvalifikationsrækken, der dengang kun var den femtebedste række, og her havde fanklubben svært ved at værge nye medlemmer.

Satser på de unge

I dag ligger FC Helsingør sidst i Superligaen, og selvom tidligere tider har vist, at medlemstallet kan variere efter fodboldklubbens spil, lader bestyrelsesformanden sig ikke skræmme.

- Det er jo op til den enkelte, om de vil være en del af klubben, men vi arbejder for at holde på dem. Lige nu er vi i fuld gang med et nyt projekt, der skal henvende sig til de seks til 12-årige, under navnet FCH Young Ones, fortæller Carsten Nielsen.

Hans eget barnebarn er medlem af fanklubben og med sin alder på lige knap to år, er han klubbens yngste medlem.

- Han blev meldt ind kort efter fødslen og fik medlemsnummer 315, fordi han er født den 31. maj, fortæller formanden og tilføjer, at det er vigtigt at have de unge med, hvis klubben også skal kunne fejre sit 40 års jubilæum.

I anledning af FC Helsingørs Fodboldfans 30 års jubilæum inviterer klubben alle medlemmer, fans, sponsorer, klubfolk og andre fodboldinteresserede på lidt let og vådt til ganen lørdag den 21. april.

- Vi vil gerne takke alle, der har interesse i klubben, for deres hjælp og støtte, siger Carsten Nielsen om lørdagens arrangement, hvor også en Mystery Guest kendt fra fodboldens verden vil deltage.