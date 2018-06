27-årigs vanvidskørsel gav hovedskader

Vidner fortæller om hasarderet kørsel i høj fart forud for en færdselsulykke fredag aften i Helsingør. En 27-årig mand kom kørende ad Klostermosevej, og i krydset ved Gurrevej mistede han herredømmet over sin bil og påkørte et lyssignal.

De første meldinger gik på, at den 27-årige havde kritiske hovedskader, men det viste sig ikke at være helt så slemt, fremgår det af politiets døgnrapport. Den 27-årige blev kørt i ambulance med politieskorte til Hillerød Sygehus, og politiet forventer, at han vil blive sigtet for at køre i narkopåvirket eller spirituspåvirket tilstand. Ulykken skete omkring klokken 20.48 fredag aften.