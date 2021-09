27-årig narkopåvirket mand i soloulykke

På Hornebyvej i Hornbæk skete der klokken 04.45 tirsdag et færdselsuheld, da en bilist påkørte et træ for derefter at fortsætte gennem et buskads og påkøre en parkeret bil. En patrulje kørte til stedet, hvor de fik kontakt til føreren af bilen, en 27-årig mand uden kendt adresse. Et narkometer viste, at han formentlig havde ført bilen under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for dette. Han blev derudover også sigtet for at køre bil, selv om han ikke havde førerret til køretøjet. Derefter blev han kørt til hospitalet, hvor en blodprøve blev udtaget med henblik på at fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle narkopåvirkning. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart nogen personskade, oplyser Nordsjællands Politi.