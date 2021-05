26-årig kvinde sigtet efter brand på populært kollegium

Klokken 11.07 indløb der anmeldelse om, at der var brand på Sigurd Schytz Kollegiet på Guldgravervej. Helsingør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Politi kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at en lejlighed brændte, og at der var gået ind i tagkonstruktionen. Beboerne i bygningen var allerede kommet ud derfra, og beredskabet påbegyndte straks slukningsarbejdet. Klokken 11.56 lød det, at branden var blevet slukket.