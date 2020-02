En 25-årig fik natten til lørdag frataget retten til at køre bil. Foto: Thomas Olsen

25-årig narkobilist fik frataget kørekortet

En 25-årig mand fra Gilleleje kom klokken 00.10 fredag aften kørende af Ellekildehavevej, da han bliver stoppet af Nordsjællands Politi til et rutinemæssigt tjek.

Her viste prøver, at den unge mand var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev derfor sigtet for dette og fik desuden administrativt frataget førerretten.