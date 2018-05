25-årig mand taget med to kilo hash i færgeterminal

En 25-årig mand, som tidligere blevet dømt med en bøde for besiddelse af narkotika til eget forbrug, blev 17. august ved 22-tiden tilbageholdt af svensk politi med to kilo hash og 2 gram kokain i færgeterminalen.

Dommeren valgte at gøre dommen betinget selv om mængden af hash, og det at der var tale om forsøg på indsmugling til Sverige var en skærpende omstændighed. Det skyldtes blandt andet, at den 25-årige var i job og i ugentlig misbrugsbehandling i en ungegruppe. Derudover har det spillet ind, at den unge mand sad varetægtsfængslet i 12 dage i Sverige, fremgår det i begrundelsen for dommen.