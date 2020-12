På den gamle Triumph-grund går opførelsen er 240 nye boliger nu i gang. Tegnestuen ERIK har tegnet boligbyggeriet.

240 nye boliger på vej i Espergærde

Ejendomsinvestor-selskabet Balder går i gang med at opføre 200 lejligheder og 40 rækkehuse på den gamle Triumph-grund.

Espergærdes gamle industriområde forvandles nu til et boligområde. Om kort tid går ejendomsinvestor selskabet Balder Danmark i gang med at realisere et boligprojekt med ca. 240 nye boliger i varierende typer og størrelser. Boligerne skal efter planen stå klar fra ultimo 2022 til primo 2023.

Balder Danmarks administrerende direktør Flemming Joseph Jensen fortæller, at ejendomsselskabet ser store muligheder i det gamle industriområde.

Flere boligprojekter - Projektet i Espergærde har en fantastisk beliggenhed tæt på både natur, by og uddannelsesinstitutioner, hvilket er et mix, som mange mennesker finder attraktivt. Vi ser i det hele taget med stor interesse på Helsingør Kommunes mange kvaliteter samt den positive befolkningsudvikling. Med dette boligprojekt, samt projektet Ofeliahaven i Helsingørs gamle hospitalsområde, ønsker vi at markere os som en seriøs og engageret ejendomsinvestor i kommunen, fortæller han

Projektet skabes i et samarbejde mellem Balder Danmark, Raundahl & Moesby, ERIK arkitekter og Niras og opføres på det område, hvor lingeri-virksomheden Triumph tidligere har haft til huse. Projektet rummer ca. 200 lejligheder med 2-5 værelser samt ca. 40 rækkehuse i varierende størrelser.

Flere boliger på vej I dag ligger en del af Espergærdes tidligere industriområde ubenyttet hen. Den nye lokalplan bygger på ønsket om at skabe en levende bydel med en varieret boligsammensætning, hvilket Balders kommende projekt på Højbjergvej bidrager til. Der kan i hele det nye lokalplansområde i alt opføres ca. 700 boliger, butikker og forskellige former for erhverv.

- Vores ejendomme vil med de forskellige boligtyper tiltrække en bred beboergruppe til området, både børnefamilier, ældre, par, singler og unge. Vi vil arbejde fokuseret på at skabe gode rammer for fællesskab og trivsel, hvilket bl.a. kommer til udtryk i et fælleshus, legeområder og grønne arealer, fortæller Flemming Joseph Jensen

Rødt og brunt

Ifølge arkitekt på projektet, Mai Alexandra Bogø, bliver det et attraktivt, grønt kvarter.

- Bebyggelsen i røde og brune teglsten etableres om en ny grøn stiforbindelse, som dels skaber sammenhængskraft i området men samtidig forbinder til de nærliggende rekreative områder. Bygningerne følger det skrånende terræn, og med et varierende etageantal nedtrappes højden, så bygningerne åbner sig mod syd. Det giver en spændende og dynamisk bygningsmasse med lys og åbenhed, fortæller hun.

