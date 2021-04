Onsdag aften var der virtuelt opstillingsmøde hos de konservative. Her ses borgmester Benedikte Kiær og gruppeformand Jens Bertram sammen med Ann Sofie Ohrt fra Rungsted, som afviklede mødet. Foto: Pressefoto

24 kandidater på de konservatives liste: - Sikker på mandatfremgang

Mens nogle partier har svært ved at finde kandidater nok, er det ikke problemet for de konservative. Ikke færre end 24 kandidater finder man på listen, som har borgmester Benedikte Kiær i spidsen. Og bestyrelsen fik på mødet mandat til eventuelt at udvide listen, hvis det bliver nødvendigt.