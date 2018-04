Den brutale og blodige vold fandt sted her på dette hjørne. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: 24-årig fik smadret flaske i hovedet - døde dagen efter på hospitalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

24-årig fik smadret flaske i hovedet - døde dagen efter på hospitalet

Helsingør - 09. april 2018 kl. 16:29 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 30-årig mand fra Helsingør blev mandag eftermiddag fremstillet ved et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Helsingør, hvor han blev sigtet for vold med døden til følge.

Mere præcist blev han sigtet for at have smadret en flaske i hovedet på en 24-årig mand fra Helsingør kort efter midnat lørdag morgen på hjørnet af Gl. Hellebækvej og Mjølnersvej.

Ikke nok med, at flasken blev smadret i højre side af ansigtet, så blev den 24-årige efterfølgende også ifølge retsmødebegæringen også stukket med flasken bag det ene øre.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis's oplysninger blev den 24-årige i første omgang transporteret til sundhedshuset i Helsingør på Murergade af den 30-årige sigtede, og bagefter kørt i ambulance til Hillerød Hospital, hvor han afgik ved døden søndag.

Anklager Louise Pensa Lauemøller oplyser, at den 30-årige mandag blev varetægtsfængslet i tre uger, da dommeren fandt, at der er var begrundet mistanke om, at den 30-årige i alle tilfælde var skyldig i grov vold.

Den 30-årige meldte sig selv til politiet, og har erkendt sagens faktiske forhold.

Dørlukningen skete på baggrund af en begæring fra anklageren, som argumenterede for, at der var et vidne, som havde talt med afdøde kort før han gik bort, og som frygtede repressalier. Vidnet havde dog ikke været vidne til selve voldsepisoden.

Frederiksborg Amts Avis protesterede mod dørlukningen.

Den nøjagtige dødsårsag er endnu ikke fastslået, da man venter på resultatet af obduktionen.

Den 30-årige er tidligere straffet for vold. Baggrunden for voldsepisoden er endnu ukendt, men Frederiksborg Amts Avis erfarer, at de to mænd er barndomsvenner.