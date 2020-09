23 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag nyt budget

Torsdag eftermiddag kunne borgmester Benedikte Kiær(K) og repræsentanterne fra partierne S,V, DF, SF, R og Lokaldemokraterne skrive under på budgettet for 2021-2024 i gården på Kulturhuset Toldkammeret. Kan EL's to medlemmer står udenfor budgettet.

Blandt hovedelementerne i budgettet er, at der ikke kommer til at ske nye besparelser på ældre- og socialområdet. Dette sikres blandt andet ved hjælp af stigning i indkomstsskatten på 0,2 procent, som bliver indfaset over to år. Pengene skal sikre, at de 23 millioner færre millioner kroner, som kommunen får som følge af den seneste udligningsreform ikke betyder nye besparelser på kernevelfærden.