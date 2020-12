Retten i Helsingør idømt den unge mand tre måneders betinget fængsel.

23-årig ludoman skaffede penge på DBA

En 23-årig mand solgte Playstation og Nintendo Switch på DBA for over 46.000 kroner. En kunde blev franarret 30.575 kroner, fordi han betalte igen og igen.

Helsingør - 10. december 2020 kl. 19:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Denne sommer manglede en 23-årig mand fra Helsingør penge til at betale for de spil, som han ikke kunne styre.

Først nu er han i behandling for ludomani, men inden da nåede han at fuske sig til 46.225 kroner ved at sætte en Playstation 4, en Nintendo Switch og et headset til salg via DBA over en periode omkring to måneder.

Når en kunde skrev, at de gerne ville købe den, bad han dem overføre pengene - så ville han sende varen til dem. Men det gjorde han aldrig. Pengene brugte han med det samme, så da han blev opdaget, havde han svært ved at betale dem tilbage. En enkelt person har sagt, at han ikke vil have sine penge retur. Det er en mand, der købte headset og betalte to gange 350 kroner, fordi den 23-årige skrev, at han ikke havde modtaget pengene.

Én betalte igen og igen I en periode på fem dage brugte den 23-årige samme forklaring til en mand, der ville købe den udbudte playstation til en salgspris af 1650 kroner. Manden blev ved med at betale beløbet, fordi den 23-årige skrev, at han ikke havde modtaget pengene, og det betød, at der pludselig var overført 30.575 kroner - i runde tal svarende til 18-20 overførsler, afhængig af den forhandlede pris.

I retten i Helsingør tilstod den 23-årige og fortalte i begyndelsen af november, at han var i behandling for sin ludomani. Helsingør Kommune hjælper ham med at blive boende i en lille lejlighed, og huslejen trækkes fra de sociale ydelser helt automatisk. For fem år siden fik han dom for det samme - at snyde folk via DBA, og det er en skærpende omstændighed. Dommeren fandt det formildende, at den 23-årige forsøger at få styr på sit liv og allerede er i gang med at tilbagebetale nogle af beløbene. Han blev idømt tre måneders betinget fængsel og dømt til at tilbagebetale beløbene, bortset fra de 700 kroner til manden, der ifølge den 23-åriges forklaring i retten havde sagt, at det ikke var nødvendigt for ham at få erstatning.