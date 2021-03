23-årig fængslet efter knivstikkeri

En 23-årig mand fra Helsingør er lørdag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør. Han er sigtet for knivstikkeri fredag aften. Det var stridigheder mellem to familier på Nordvej i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør der sent fredag aften endte i vold. I følge Nordsjællands Politi begik en dreng på 15 år og en mand på 23 år, som er i familie med hinanden, vold mod en 48-årig mand.