22-årig mand dømt for at være kokain-pusher

Helsingør - 14. september 2020 kl. 11:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig mand fra Espergærde med gode personlige forhold er blevet idømt et års delvist betinge fængsel for at besidde en større mængde kokain med videresalg for øje. Man skal ikke være i besiddelse af mange gram af de hvide pulver kokain for at risikere en længere fængselsstraf.

Således er en 22-årig etnisk dansk mand med gode med, hvad retten betegner som gode personlige forhold, blevet idømt et års delvist betinget fængsel ved en domsmandssag ved Retten i Helsingør for først og fremmest at have været i besiddelse af 87, 6 gram beregnet på videresalg. Kokainen blev fundet ved en ransagning i en lejlighed på Humlemarken i juni i år ved 23-tiden, fremgår det af dommen.

Den 22-årige blev også dømt for at være i besiddelse af 0,8 gram hash til eget forbrug. Disse to forhold kunne den 22-årige godt erkende. Omvendt nægtede han sig skyldig i et andet af de i alt tre forhold, som sagen drejede sig om.

Standset i BMW Det sidste forhold handlede om besiddelse af 34 gram koffein til brug til opblanding af kokain, som blev fundet i en BMW, som den 22-årige sad i, da han ved 20-tiden 12. juni blev standset af politiet på Frederiksborgvej i Helsinge.

Denne pågribelse førte senere til ransagningen af lejligheden på Humlemarken, hvor der også blev beslaglagt såkaldte pølsemandsposer, der typisk bruges ved salg af mindre mængder af narkoti.

Den 22-årige har siddet varetægtsfængslet i længere tid i forbindelse med pågribelsen, og derfor regnes straffen for afsonet.

Den betingede dom er blandt andet betinget af, at den 22-årige ikke begår ny kriminalitet i en periode af to år. Derudover skal han også udføre 150 timers samfundstjeneste.