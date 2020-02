22-årig brandert tilbudt overnatning

Politiet måtte søndag morgen 04.04 sende et par betjente til Stengade ud for baren Holger Danske. Her befandt sig en 22-årig mand, som i følge anmelderen ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Det synspunkt delte betjentene, da de havde besigtiget og forsøgt at snakke fornuft med manden, som tydeligt var meget beruset. De tog ham med på stationen, hvor han uden protester tog mod et tilbud om at kunne sove ud i detentionen. Han blev løsladt igen søndag - uden at blive præsenteret for noget bødekrav.