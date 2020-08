21-årig knaldet for narkokørsel

En 21-årig mand fra Hornbæk blev mandag aften klokken 20.27 standset, da han kom kørende ad Holmenevej. Her blev han sigtet for kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer og taget med på politistationen, hvor en læge blev tilkaldt for at tage en blodprøve, der skal fastlægge den 21-åriges nøjagtige påvirkelsesgrad, oplyser Nordsjællands Politi.