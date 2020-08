Sundhedshuset, der er ved at blive opført på Prøvestenen, sluger 144 millioner kroner af det kommende års budget. Første-behandlingen af budgettet giver et fingerpeg om, der igen i år bliver bredt budgetforlig, som der er tradition for i Helsingør Kommune.

2021-budget med udsigt til lille skattestigning

Selvom administrationen på forhånd af hensyn til økonomien har advaret mod alt for mange nye anlægsopgaver, så er der allerede på sidste års budgetaftale lagt op til, at der skal sætes penge af til blandt andet en ny svømmehal, som skal bygges, så den sandsynligvis kan stå klar i udgangen af 2023.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her