200 svenskere arbejder i Helsingør

Sent fredag aften og lørdag morgen er der sendt mail til størstedelen af de knap 200 medarbejdere i Helsingør Kommune, der er bosiddende i Sverige. De bliver alle udstyret med en kort dokumentationsskrivelse, der bekræfter, at de er ansat i Helsingør Kommune og dermed har et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark.

Omkring 150 af de 200 medarbejdere er ansat i Center for Sundhed og Omsorg - først og fremmest ældreplejen - og dem er der særlig meget brug for i den nuværende situation med coronavirus. Helsingør Kommune har derfor også været i kontakt med Nordsjællands Politi, der er ansvarlig for grænsekontrollen, for at sikre opmærksomhed på den pågældende gruppe medarbejdere, og at de fortsat så smidigt som muligt kan pendle til og fra arbejde i Helsingør Kommune.