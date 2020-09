Artiklen: 20 nye parcelhuse i Rørtang bliver til at leje

20 nye parcelhuse i Rørtang bliver til at leje

Flaget og kransen vajede over byggepladsen på Rørtangvej 2 D i Snekkersten, da der i går blev holdt rejsegilde på 20 nye parcelhuse.

Byggeriet i Snekkersten kommer til at fremstå som en slags landsby.

Det er JLL Group ApS på Strandvejen 125 i Skotterup, der står for byggeprojektet, og direktør Jesper Laugmann Larsen forventer, at de første huse er klar til indflytning allerede i midten af november. Herefter følger de resterende 18 efter successivt frem til midten af maj næste år.

- Husene, som er i to plan, kommer til at ligge forskudt fra hinanden og i forskellige niveauer, så det bliver faktisk ret hyggeligt, fastslår Jesper Laugmann.

- Om en måneds tid begynder vi udlejningen, for vi skal lige være sikre på, at husene er færdige og til at flytte ind i, siger Jesper Laugmann.