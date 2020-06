Månen fotograferet med NOVAs teleskoper. Til NOVAs jubilæum vil man om formiddagen kunne observere Månen, og hele dagen kan man observere Solen gennem NOVAs solteleskop,såfremt vejret tillader det. Foto: Jørgen Schiøtt og Martin Sparre

Send til din ven. X Artiklen: 20 begivenhedsrige år med stjerner og galakser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 begivenhedsrige år med stjerner og galakser

Helsingør - 12. juni 2020 kl. 11:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen NOVA, Nordsjællands Astronomiforening, markerer jubilæet foran Biblioteket på Kulturværftet lørdag 13. juni. I Juni 2020 er det 20 år siden at NOVA Nordsjællands Astronomiforening blev grundlagt. NOVAs stifter, Allan Reib, fik idéen til at danne foreningen sammen med elever fra Helsingør Ungdomsskole. Danmark er godt dækket ind med en række regionale astronomi-foreninger, som råder over teleskoper og fremviser stjernehimlen. Og ved årtusindskiftet kom dette fænomen altså også til Helsingør.

I løbet af NOVAs første to år lykkedes det at etablere et observatorium i tårnet ved Montebello. Den flotte kobber-kuppel, som pryder observatoriet, har NOVA fået lov til at låne af Kroppedal Museum. For at etablere observatoriet blev NOVA bl.a. bakket op af Helsingør Kommune, Friluftsrådet og Frederiksborg Amt, som alle donerede

sekscifrede beløb.

Den dusinvis store gruppe af medlemmer, der startede NOVA, benyttede flittigt observatoriet og fremviste det til gæster fra hele Nordsjælland. NOVAs observatører har siden da flittigt observeret planeter, stjerner, stjernetåger og fjerne galakser fra Montebello. Og når det er overskyet kan man bruge teleskoperne til at zoome ind på skibene på Øresund og bygningerne i Helsingborg. Udover at observere med øjet, så har NOVAs medlemmer også flere aktive astro-fotografer, som med stor forstørrelse kan tage billeder af planeter og galakser.

NOVA vokser sig stor Udover observation af stjernehimlen, så begyndte NOVA et par år efter dannelsen også at arrangere foredrag med professionelle astronomer fra de danske universiteter. I de sidste 15 år har NOVA arrangeret over 100 foredrag med forskere, som har fortalt om deres forskning og aktuelle projekter. I dag foregår NOVAs foredrag oftest i Toldkammeret.

Foredragene er populære, og NOVA voksede sig hurtigt stor og er i dag Danmarks største regionale astronomiforening. NOVA har gennem tiden haft besøg af kendte foredragsholdere som for eksempel Holger Bech Nielsen, Jens Martin Knudsen, Anja C. Andersen og Michael Linden-Vørnle.

Fortovsastronomi I anledning af NOVAs 20 års jubilæum afholdes et arrangement med fortovs-astronomi lørdag 13. juni kl. 10-14 foran indgangen til biblioteket ved Kulturværftet i Helsingør. Her vil erfarne amatørastronomer fra NOVA fremvise foreningens teleskoper og vejlede besøgende, som selv vil prøve at observere himlen eller detaljer på kysten i Skåne. Man kan også komme forbi og få en snak om planeter, galakser og Universet. Såfremt vejret tillader det vil der blive fremvist solpletter ved hjælp af NOVAs solteleskop og om formiddagen vil Månen også være observerbar. Arrangementet vil blive forlænget til senere på eftermiddagen, såfremt vejret gør det muligt at observere.