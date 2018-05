20-årig knaldet for narkokørsel tæt på politistation

Klokken 22.10 onsdag blev en 20-årig mandlig bilist standset på Prøvestensvej, hvor blandt andet politistation og byret har adresse, og bedt om at fremvise et kørekort. Sådan et ejede han ikke, og derfor blev han sigtet for kørsel uden førerret. Derudover blev han testet med et narkometer, som slog ud for cannabis, hvorfor en efterfølgende blodprøve nu skal fastslå, om narkometeret havde ret.