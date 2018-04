Den 20-årige dømte mand valgte at komme med en grov trussel mod en betjent, som på sin fridag var inde og handle her i Netto på Blichersvej med sin kæreste. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: 20-årig dømt: Kom med trusler til betjents kæreste i Netto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20-årig dømt: Kom med trusler til betjents kæreste i Netto

Helsingør - 19. april 2018 kl. 04:33 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bare 20-årig mand fra Helsingør er blevet dømt for trusler - og meget andet - ved en retssag ved Retten i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Trusler på livet, fornærmelse mod en betjent, færdselsforseelser, overtrædelse af knivloven , tyveri og husfredskrænkelse. Det var de lovovertrædelser, som en 20-årig mand med mellemøstlig indvandrerbaggrund stod tiltalt for ved en retssag ved Retten i Helsingør.

Ved retssagen kom det frem, at manden allerede havde fem forskellige domme bag sig fra samme byret.

Den unge mand var blandt andet tiltalt for at have truet en betjent fra Nordsjællands Politis ved at henvende sig til hans kæreste 20. maj om formiddagen, da hun var ude at handle i Netto på Blichersvej i Helsingør. Hun fik således ifølge tiltalen at vide, at hun godt kunne hilse sin kæreste, at hvis det ikke var fordi..., så er han færdig...

Betjenten var også med i Netto, og han blev ifølge tiltalen kaldt »pansersvin«.

Ved en anden lejlighed senere på foråret blev selvsamme mandlige betjent truet af den 20-årige, da han var på patrulje med en kollega på Stengade. Her fik betjenten at vide, at han kunne se frem til at blive smadret, hvis den 20-årige mødte ham i civil.

Sagsbehandler truet med overgreb

Et anden alvorlig sag i anklageskriftet, som blev læst op i retten, var, at den 20-årige skulle have kommet med særdeles alvorlige trusler om vold og seksuelle overgreb mod sin kvindelige sagsbehandler i Helsingør Kommune.

Sagsbehandleren var øjensynlig på dette tidspunkt, i juni sidste år, ved at undersøge, hvorvidt den 20-årige var voldelig eller lignende overfor en kæreste.

Cigaret-kup i Fakta

Udover et par færdselssager, en sag om husfredskrænkelse i Hornbæk og sag om besiddelse af en kniv på en parkeringsplads ved Fakta på Gurrevej, så stod den unge mand også tiltalt for at have stået bag et tyveri 2. august i Fakta Q på Kofod Anchers Vej i Espergærde sammen med en navngivet medgerningsmænd.

Her lykkedes det de to mænd at stjæle cigaretter til en værdi af 13.000 kroner, hvilket skete ved at aflede ekspedienten opmærksomhed.

Nægtede trusler

I retten nægtede den 20-årige sig skyldig i sagerne om trusler med personer i offentlig hverv eller tjeneste og overtrædelse af straffelovens paragraf 121 om hån og skældsord med embedsmand i funktion. Ligeledes nægtede han sig skyldig i overtrædelsen af knivloven samt i sagen om husfredskrænkelse. Endelig nægtede han sig skyldig i en mindre færdselssag. Til gengæld kunne den 20-årige erkende sig skyldig i tyveriet fra Fakta Q samt en række af færdelseslovsovertrædelser.

Domsmandsretten endte med at kende den unge mands skyldig i alle forhold i anklageskriftet på nær et enkelt mindre forhold om overtrædelse af færdselsloven, og det resulterede i en dom på fire måneders ubetinget fængsel.

Der var på baggrund af en udtalelse fra Kriminalforsorgen intet grundlag for at gøre noget af straffen betinget af for eksempel samfundstjeneste. Kriminalforsorgen mente nemlig ikke, at den unge mand, der aldrig har været på arbejdsmarkedet, havde nogen motivation til at indgå i et forløb med samfundstjeneste.

Den 20-årige valgte at modtaget dommen.